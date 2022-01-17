Eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim tutuklandı. Öte yandan 4 FETÖ şüphelisi daha Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
2022-01-17 12:51:58
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 zanlıyı yakaladı.
Yakalananların FETÖ şüphelileri eski Zaman gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y. olduğu tespit edildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
R.M. ve F.Y. savcılıktaki ifadeleri sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
4 FETÖ zanlısı daha Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.T, Z.Y, Y.T. ve L.T'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde 4 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)