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TIMETURK / GENEL / Eski Survivor yarışmacısının annesinden Acun Ilıcalı’ya sert tepki!

Eski Survivor yarışmacısının annesinden Acun Ilıcalı’ya sert tepki!

Acun Ilıcalı’nın Survivor’da Yunus Emre'ye sert çıkışması sonrası eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen isyan etti.

2 Saat Önce
2022-02-14 11:49:14
Eski Survivor yarışmacısının annesinden Acun Ilıcalı’ya sert tepki!

Survivor All Star 2022'de sular durulmuyor. Survivor'da agresif tavırlarıyla öne çıkan yarışmacılardan Yunus Emre'nin Hikmet'e sözlerine Acun Ilıcalı sert çıktı.

Survivor Yunus Emre'nin Ilıcalı'ya "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan, kaplan da bir hayvan" sözleri tepki çekti.

Acun Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan, bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" diyerek yarışmacıya kızdı.

Survivor All Star 2018 yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi ise Acun Ilıcalı'nın bu tepkisi karşısında isyan etti. Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şu sözlerle tepki gösterdi:

“KAHRIMDAN ÖLMÜŞTÜM”

"Acun Bey herkese onu deme, bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."

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