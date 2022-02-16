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Eski manken Firdevs Alkan neden öldü? Firdevs Alkan otopsi sonucu çıktı mı?

Eski manken Firdevs Alkan neden öldü? Arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evine dönen ve sabaha karşı eşi tarafından ölü bulunan eski manen Firdevs Alkan'ın ölümü şüpheli bulundu. Sevenleri tarafından üzüntüyle karşılanan bu durumun sebebi araştırılıyor. Peki ama Firdevs Alkan otopsi sonucu çıktı mı? İşte detaylar...

19 Dakika Önce
2022-02-16 16:51:55
Eski manken Firdevs Alkan neden öldü? Firdevs Alkan otopsi sonucu çıktı mı?

Eski manken Firdevs Alkan neden öldü? Arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evine dönen ve sabaha karşı eşi tarafından ölü bulunan eski manen Firdevs Alkan'ın ölümü şüpheli bulundu. Sevenleri tarafından üzüntüyle karşılanan bu durumun sebebi araştırılıyor. Peki ama Firdevs Alkan otopsi sonucu çıktı mı? İşte detaylar...

Eski manken Firdevs Alkan neden öldü?

Filiz Alkan'ın ölüm olayı saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisinde evde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla eğlendikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.

Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Firdevs Alkan otopsi sonucu çıktı mı?

Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma henüz sürüyor. Detayların öğrenilmesinin ardından haberimizden büün olayları ve otopsi sonuçlarını öğrenebilrisinzi. .

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