Eski futbolcu dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının karıştığı yol verme kavgası cinayetle bitti. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaçan 3 şüpheliden biri yakalandı.

İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, aracını yolun kenarına park eden 24 yaşındaki Halil İbrahim S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce Sezer Öztürk silahını çıkardı. Aracın içinden Halil İbrahim S. ve ailesinin üzerine ateş ettiği iddia edilen Öztürk daha sonra kayıplara karıştı.

SEZER ÖZTÜRK HER YERDE ARANIYOR

Sezer Öztürk'ün silahından çıktığı iddia edilen kurşunlarla yere yığılan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Halil İbrahim S. hayatını kaybederken yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski futbolcu Sezer Öztürk, hakkında, “kasten öldürme” suçundan soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından kaçan failleri yakalamak için çalışma yapan ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin O. D. isimli kişiye ait yabancı plakalı araç olduğunu tespit etti.

Şüpheli O. D'nin ağustos ayı sonunda Almanya'ya gittiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmalarda aracı kullanan kişinin eski futbolcu Sezer Öztürk, olduğunu, Ö.G. ve A. M. isimli şüphelilerin de aynı olayda birlikte hareket ettiğini belirledi. Olaydan bir gün sonra teslim olan şüphelilerden A.M. çıkarıldığı Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatılan firari eski futbolcu Sezer Öztürk, hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan, soruşturmayı yürüten savcılıkça şüpheli Ö. G, hakkında da tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılması talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Kaynak: Milliyet

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