Esin Şenol kimdir? Esin Davutoğlu Şenol kimdir, nereli, kaç yaşında?

Esin Şenol kimdir? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Esin Şenol'un kim olduğu son günlerde oldukça sık araştırılmaya başlandı. Covid-19 pandemisi döneminde yapmış olduğu çalışmalar ve açıklamalar ile salgının en az zararla atlatılması için emek sarf eden isimlerden biri olan Esin Davutoğlu Şenol bilime ve insanlığa hizmet vermeye devam ediyor. İşte Esin Şenol'un hayatı ve biyografisi...

Esin Şenol kimdir? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Esin Şenol'un kim olduğu son günlerde oldukça sık araştırılmaya başlandı. Covid-19 pandemisi döneminde yapmış olduğu çalışmalar ve açıklamalar ile salgının en az zararla atlatılması için emek sarf eden isimlerden biri olan Esin Davutoğlu Şenol bilime ve insanlığa hizmet vermeye devam ediyor. İşte Esin Şenol'un hayatı ve biyografisi...

Prof.Dr. Esin Şenol kimdir?

Prof.Dr. Esin Şenol 23 Mart 1963 yılında dünyaya geldi.

Ankara'da doğan Esin Şenol lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra mezun olduğu okulda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak ihtisasa başlayan Şenol, 1992 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra uzman olarak göreve başladı.

Esin Şenol, 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1996 yılında Doçent, 2003 yılında da Profesör ünvanlarını aldı. 2009-2013 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

1999 yılında Tufts University, New England Medical Center, Boston/MA'da Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde Research Fellow (Araştırma Asistanı)olarak çalıştı.

G.Ü.T.F ilgili birimlerde kanser hastalarının infeksiyon izleminde konsultan olarak görev yapmış olup halen bu konuda araştırmalarını ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Esin Şenol, ayrıca bağışıklama ve özellikle erişkin aşılaması ile ilgili çalışmalar yürütmekte olup, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD bünyesinde “Erişkin Aşı” merkezi kurdu.

2013 yılında KLİMİK derneği alt grubu olarak Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu (EBÇG) kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir. EBÇG olarak, 2013 , 2014 ,2015 ve 2017 yılında Eskişehir, İstanbul, İzmir ve İstanbul'da toplam 4 adet Erişkin Bağışıklama Sempozyumu düzenlemiş ve yürüttü.

Prof.Dr. Esin Şenol kendi yaşamı hakkında şunları söylemişti: Üzerime hekim önlüğünü giydiğim, 20'li yaşlarımdan sonra benim de kim olduğum hakkında çok fikrim yoktu doğrusu. O beyaz gömlek yalnızca bir mesleki giysi değil, aynı zamanda tuhaf bir kimlik algısıdır çünkü. Gecenizi, gündüzünüzü, düşüncelerinizi, hayallerinizi alır sizden, alır ki iyi hekim olasınız. Sizi erkenden büyütür hatta ölümsüzlüğe aldırmayan yanınızı yaşlandırır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.