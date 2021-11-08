Esila Umut Kimdir? Esila Umut kaç yaşında, nereli? TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan’ın kız kardeşi Gevher (Cevher) Hatun karakterini oynayan Esila Umut'un kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılıyor. Oyunculuğa küçük yaşta başlayan Esila Umut oynadığı yapımlardaki performansı ile adından söz ettirmeyi başardı. İşte Esila Umut'un hayatı ve biyografisi...

Türk tarihinin efsane konutanlarından Alparslan'ın hayatını anlatan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi görsel efektleri ve oyuncu kadrosuyla da oldukça fazla dikkat çekiyor. Dizide Gevher (Cevher) Hatun karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından oldukça fazla araştırılyor. Alparslan dizisinde Gevher Hatun karakterini genç oyuncu Esila Umut oynuyor. Peki Esila Umut kimdir? Esila Umut nereli, kaç yaşında? İşte Esila Umut'un hayatı ve biyografisi...

Esila Umut kimdir?

Esila Umut Alparslan dizisinde Cevher Hatun rolünü canlandırmaktadır.

Esila Umut 2021 yılında İzmir'de doğdu.

20 yaşında olan genç ouyuncunun İzmir'de yaşadığı ve oyunculuğa ilgisinin çok küçük yaştan itibaren başladığı biliniyor.

Oyunculuk kariyerine yeni başlayan ve adını daha yeni yeni duyuran Esila Umut oyunculuğu ile izleyenlerden tam not almayı başardı.

İlk olarak Sevdam Alabora dizisinde rol almıştı.

Esila Umut daha sonra Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı dizide Pelin karakterinin küçüklüğünü canlandırmıştı.

Ardından 2020 yılında yayınlanan Akrep adlı dizide de İpek karakterini canlandırdı.

Esila Umut sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Esila Umut'un oynadığı diziler

2015 – Sevdam Alabora

2017 – Ufak Tefek Cinayetler

2019 – Payitaht Abdülhamid

2020 – Uyanış: Büyük Selçuklu

2020 – Akrep









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