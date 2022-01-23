Eşi ve kız kardeşini bıçakladı, 'hatırlamıyorum' dedi

Bursa'da tartıştığı kız kardeşi İrem Kahraman'ı (23) kolundan, eşi Mine Kahraman'ı (24) da bacağından bıçakla yaralayan Oğuzhan Kahraman (27) tutuklandı. Kahraman'ın ifadesinde, uyuşturucunun etkisinde olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi