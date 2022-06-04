Eşi paylaştı: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde rahatsızlık geçirdiği ortaya çıktı.
2022-06-04 07:34:43
Özge Peker'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Sedat Peker'in kolunda serum olduğu görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve 'Suç örgütü liderliği'nden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Peker'in hastaneye kaldırılma haberini eşi Özge Peker sosyal medya hesabından duyurdu.
Sedat Peker, eşi Özge Peker Instagram hesabından paylaştığı videoda, hastanede koluna serum takılmış hale görülüyor.
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