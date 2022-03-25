Esenler'deki yurt kimin yurdu? Esenler özel yurt, hangi ceamaatin? Esenler'deki yurt cemaat yurdu mu? Esenler'de bir yurtta yaşanan olay sosyal medyada geniş yer buldu. Tek tek , tüm öğrencilerin kafasına vuran yurt görevlisinin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Öğrencileri darp eden yurt görevlisi soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Esenler'de bir yurtta meydana gelen şiddet olayı sosyal medyada ve basında büyük ses getirdi.Yaşanan olayın arından Esenler'deki yurt kimin yurdu? Esenler özel ne yurdu, kime ait? Cemaat yurdu mu? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Tek tek , tüm öğrencilerin kafasına vuran yurt görevlisinin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Öğrencileri darp eden yurt görevlisi soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Esenler'deki yurt kimin yurdu?

Esenler'de öğrencilere şiddet uygulanan yurdun kime ait olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin İstanbul Esenler'de Süleymancılar'a ait bir erkek yatılı okulunda kaydedildiğini öne sürdü.

Görevli gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.

"Asla kabul edilemez"

Yaşanan şiddet olayının arından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de müfettiş görevlendirildi. İdari soruşturma başlatılan olayla ilgili "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." denildi.

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