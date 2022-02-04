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TIMETURK / GENEL / Erzurum Teknik Üniversitesi, 20 sözleşmeli personel alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi, 20 sözleşmeli personel alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre 20 sözleşmeli personel alacak.

2 Saat Önce
2022-02-04 08:28:15
Erzurum Teknik Üniversitesi, 20 sözleşmeli personel alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi, Rektörlük ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 20 sözleşmeli personel alacak.

İlana başvuracak adayların 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Adaylar, başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri 16 Şubat 2022 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim edecekler.

Detaylı bilgi için tıklayınız. .

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