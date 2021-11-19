Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde depremmeydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde depremkaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Yerin 6.94 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.

Yaşanan deprem Erzurum, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Muş ve Ardahan başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği bildirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki deprem de, can kaybının yaşanmadığını, birkaç köyde yıkım olduğu yönünde ihbar aldıklarını bildirdi.

Vali Memiş, AA muhabirine, depremin hemen ardından Köprüköy ilçesine hareket ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye ulaşmaya çalıştığını ifade eden Memiş, "Depremde can kaybı yaşanmadı, birkaç köyde yıkım olduğuna ilişkin ihbar var." dedi.

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı açıklamada, "Depremin merkez üssü olan köylerde yıkım olduğu duyumu geldi. Tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi.

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.