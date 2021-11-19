Erzurum'da korkutan deprem
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'ta da hissedildi.
2021-11-19 15:50:15
Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde depremmeydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde depremkaydedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Yerin 6.94 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.
Yaşanan deprem Erzurum, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Muş ve Ardahan başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği bildirildi.
Erzurum Valisi Memiş: Birkaç köyde yıkım ihbarı aldık
Vali Memiş, AA muhabirine, depremin hemen ardından Köprüköy ilçesine hareket ettiğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye ulaşmaya çalıştığını ifade eden Memiş, "Depremde can kaybı yaşanmadı, birkaç köyde yıkım olduğuna ilişkin ihbar var." dedi.
Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı açıklamada, "Depremin merkez üssü olan köylerde yıkım olduğu duyumu geldi. Tek katlı bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı söylendi" dedi.
Bakan Kurum'dan açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Depremin ardından heyelan
Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası bölgede ulaşım kapandı.
2 mahalleden hasar ihbarı
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen, 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürlüğü'ne, Köprüköy'e bağlı Alaca ve Doğatepe mahallelerinde hasar olduğu ihbarı ulaştı. Ekipler, 2 mahalleye de ulaşmaya çalışıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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