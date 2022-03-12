Türkiye'nin afet gerçeği deprem önemi sürdürüyor. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar deprem olduğunu hissederek ne olduğu ile ilgili soluğu internet arama motorlarında buldu. Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'daki depremin şiddeti, üssü nedir? Hangi şehirlerden hissedildi? Son depremler Mart 2022 nedir?

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA! ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzurum merkezde hissedilen sarsıntının ardından birçok vatandaş Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini inceleyerek bilgi almaya çalışıyor. Her iki kurumun da Türkiye'de gerçekleşen depremlerin anlık verilerini internet sitelerinde paylaşıyor. Peki, bugün, nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, Kandilli 12 Mart son depremler verileri nedir?

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan deprem meydana geldi. Deprem öğlen saat 13.39 sıralarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken herhangi bir hasar oluşmadı. Kısa süreli bir panik yaratan depremin derinliğini 5.44 kilometre olarak açıklandı.

12 MART HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU?

Kandilli verilerine göre, bugün Denizli, Antalya, Muğla, Bursa, Afyonkarahisar, Bolu, Sivas, Manisa ve Isparta'da artçı depremler meydana geldi. Yaşanan depremlerde herhangi maddi ve manevi kayıp olmadığı açıklandı: .