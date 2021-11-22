DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Muharrem İnce’den Merkez Bankası başkanı hakkında suç duyurusu
Afrika'nın kalbi İstanbul'da atacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ''ekmek 4 lira olacak'' iddiasına yanıt
Gayrimenkul zengini yaşlı kadın kayıp
2021-2022 Kasım ayı lise 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise ek sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
Türkiye'de BİSİKLET Turizmi Gelişiyor
Avustralya, öğrenci ve nitelikli işçilere sınırlarını açıyor
JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama
Covid PCR testi sağlık ocağında yapılır mı? Koronavirüs testi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılıyor mu?
TURKOVAC için bin gönüllü aranıyor
Altın için rekor tahmin: 'Altın düşmeyecek' diyerek tarih verdi
AK Parti'den seçim kanunuyla ilgili flaş hamle
Ayakkabı ihracatında rekor artış
Bu altcoinin fiyatı %70'ten fazla yükseldi

TIMETURK / GENEL / Erzurum'da bir haftada ikinci deprem

Erzurum'da bir haftada ikinci deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Erzurum ve çevre illerinde hissedilen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

3 Saat Önce
2021-11-22 11:54:39
Erzurum'da bir haftada ikinci deprem

Erzurum, 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Köprüköy ilçesi Manifet Mahallesi yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 11.31'de oldu.

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerle Erzurum kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD, 'Gelişmeleri takip ediyoruz' açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, merkez üssünü ise ilçenin Topçu Mahallesi olarak açıkladı.

Depremde bina içerisinde yakalanan vatandaşları koşarak kontrollü bölgelere çıktı. Bir vatandaş sallantı nedeniyle panik yaşadı.

Köprüköy ilçesinde 3 gün önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, bazı mahallelerde evler hasar görmüştü.


İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER
 
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel

2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
 
2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.21 18:45:20 37.8745 26.9902 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.21 18:23:50 37.8755 27.1142 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.21 18:20:40 40.4777 35.4432 5.0 -.- 3.2 3.2 KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş