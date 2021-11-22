Erzurum'da bir haftada ikinci deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Erzurum ve çevre illerinde hissedilen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

Erzurum, 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Köprüköy ilçesi Manifet Mahallesi yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 11.31'de oldu.

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerle Erzurum kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD, 'Gelişmeleri takip ediyoruz' açıklamasında bulundu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8, merkez üssünü ise ilçenin Topçu Mahallesi olarak açıkladı.

Depremde bina içerisinde yakalanan vatandaşları koşarak kontrollü bölgelere çıktı. Bir vatandaş sallantı nedeniyle panik yaşadı.



Köprüköy ilçesinde 3 gün önce meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, bazı mahallelerde evler hasar görmüştü.



İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği



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2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel



2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel



2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel



2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel



2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel



2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel



2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel



2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel



2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel



2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel



2021.11.21 18:45:20 37.8745 26.9902 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel



2021.11.21 18:23:50 37.8755 27.1142 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel



2021.11.21 18:20:40 40.4777 35.4432 5.0 -.- 3.2 3.2 KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.