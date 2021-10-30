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Erzurum'a kar yağacak mı? 31 Ekim Pazar Erzurum'da kar var mı? Van, Bitlis, Erzincan kar yağacak mı?
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TIMETURK / GENEL / Erzurum'a kar yağacak mı? 31 Ekim Pazar Erzurum'da kar var mı? Van, Bitlis, Erzincan kar yağacak mı?

Erzurum'a kar yağacak mı? 31 Ekim Pazar Erzurum'da kar var mı? Van, Bitlis, Erzincan kar yağacak mı?

Kış aylarına yavaş yavaş girerken bazı illerimizden kar haberleri de şimdiden gelmeye başladı. Soğuk iklimi ile bilinen Doğu Anadolu Bölgesi için Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi. Erzurum, Van, Bitlis, Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli için uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar hafta sonu özellikle de 31 Ekim'de kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki Erzurum'a kar yağacak mı? 31 Ekim Pazar Erzurum'da kar var mı? Van, Bitlis, Erzincan kar yağacak mı? İşte bölgenin 5 günlük hava durumu tahmini...

1 Saat Önce
2021-10-30 10:20:57
Erzurum'a kar yağacak mı? 31 Ekim Pazar Erzurum'da kar var mı? Van, Bitlis, Erzincan kar yağacak mı?

Kış aylarına yavaş yavaş girerken bazı illerimizden kar haberleri de şimdiden gelmeye başladı. Soğuk iklimi ile bilinen Doğu Anadolu Bölgesi için Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi. Erzurum, Van, Bitlis, Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli için uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar hafta sonu özellikle de 31 Ekim'de kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Peki Erzurum'a kar yağacak mı? 31 Ekim Pazar Erzurum'da kar var mı? Van, Bitlis, Erzincan kar yağacak mı? İşte bölgenin 5 günlük hava durumu tahmini...

Kış kapıya dayandı. Hava sıcaklıkları bir anda düşüş gösterdi. Bazı bölgelerimizden kar yağışı haberleri de şimdiden gelmeye başladı. Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise kar yağışı beklendiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in batı, Ege'nin güney kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki Erzurum'a kar yağacak mı? 31 Ekim Pazar Erzurum'da kar var mı? Van, Bitlis, Erzincan kar yağacak mı?

Erzurum'a kar yağacak mı?

Erzurum'da 31 Ekim'de kar yağışı beklenmiyor. Erzurum'un yüksek kesimlerine sulu kar yağabilir. Vatandaşların bu yönde hazırlıklı olması gerekiyor. İşte Erzurum'un 5 günlük hava durumu tahmini...

erzurum_kar_yağacak_mı_31_Ekim_pazar

Van, Bitlis, Erzincan kar yağacak mı?

Doğu Anadolu bölgesi illerinin yüksek kesimlerine kar yağacağı belirtildi. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak öngörülüyor. İşte 5 günlük hava durumu tahmini...

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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