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TIMETURK / GENEL / Erzincan ve Akdeniz'de deprem

Erzincan ve Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi, Erzincan depreminin 2.4, Akdeniz depreminin ise 3.2 şiddetinde gerçekleştiğini paylaştı.

2 Saat Önce
2022-03-28 10:38:08
Erzincan ve Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 07.12'de merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi Çalıklar köyü mevkiinde 2.4 büyüklüğünde yerin 5.6 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Erzincan'da hafif şekilde etkili olan depremden kısa süre sonra bu kez Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 8:39'da gerçekleşen Akdeniz depreminin şiddetini ise 3.2 olarak açıkladı. .

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