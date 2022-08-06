Erzincan Namaz Vakitleri Ne Zaman? Erzincan 7 Günlük Ezan Vakti

Erzincan, Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerindendir. Binlerce yıllık tarihi ve lezzetli mutfağı ile dikkatleri üzerine çeken Erzincan ili hakkında en çok karşımıza çıkan konular arasında Erzincan ezan vakti ne zaman? Sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar…