Ertuğrul Özkök kimdir? Ertuğrul Özkök Hürriyet'ten ayrıldı mı? Hürriyet gazetesinde 35 yıl görev alan 20 yıl da genel yayın yönetmenliği yapan Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldı. 2009 yılından beri gazete köşe yazarlığı yapan Ertuğrul Özkök ile Hürriyet'in yolları ayrıldı.

Ertuğrul Özkök kimdir? Ertuğrul Özkök Hürriyet'ten ayrıldı mı? Hürriyet gazetesinde 35 yıl görev alan 20 yıl da genel yayın yönetmenliği yapan Ertuğrul Özkök Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldı. 2009 yılından beri gazete köşe yazarlığı yapan Ertuğrul Özkök ile Hürriyet'in yolları ayrıldı.

Ertuğrul Özkök kimdir?

Ertuğrul Özkök'ün kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak ediliyor.

Ertuğrul Özkök 8 Nisan 1947 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 20 yıl boyunca Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Ertuğrul Özkök gazeteci kimliğinini yanında aynı zamanda akademisyendir.

Hâlen Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı olan Özkök, Hürriyet'teki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştır.

Ertuğrul Özkök'ün babası Şükrü Özkök Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde doğdu.

Gazi İlkmektebi, İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda okuyan Özkök, bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı. Ardından Fransa'da İletişim Bilimleri'nde doktora yaptı.

Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına kadar Öğretim Üyesi görevini üstlendikten sonra, Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak 20 yıl görev yaptıktan sonra bu görevi 29 Aralık 2009 tarihinde bırakmıştır. Emin Çölaşan, Ertuğrul Özkök hakkında son kitabında, (Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi) birlikte yaşadıkları bazı anıları anlatmıştır. Özkök, ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Öğrencilik yıllarında sosyalist görüşlere sahip olduğunu ifade eden Özkök, Turgut Özal'dan etkilenmesiyle birlikte liberalizme yöneldi.

Ertuğrul Özkök Eserleri

İletişim Kuramları Açısından, Kitlelerin Çözülüşü (1985)

Elveda Başkaldırı (1987)

Stalin Baroku (1989)

Artakalan Zamanda (1997)

Tuhaf (2010)

Yedi Büyük Günah (2012)

kırk7 (2013)

Bir Beyaz Türk'ün Hafıza Defteri (2014)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.