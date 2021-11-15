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'Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten rekor tazminat alacak'

Hürriyet Gazetesi'inden ayrılan Ertuğrul Özkök’ün Demirören ailesinden alacağı tazminat ücreti de belli oldu. Özkök'ün, Demirören Holding’den 6 milyon lira tazminat alacağı öne sürüldü.

56 Dakika Önce
2021-11-15 08:45:44
'Ertuğrul Özkök, Hürriyet'ten rekor tazminat alacak'

20 yıl genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hürriyet gazetesi ile yollarını ayıran Ertuğrul Özkök'ün Demirören ailesinden alacağı tazminat ücreti de belli oldu.

Özkök, Demirören Holding'den 6 milyon lira tazminat alacak. Demirören Holding'in Özkök'e bu ücreti 5 taksit şeklinde ödeyeceği ileri sürüldü.

Öte yandan Özkök'ün yıllardır çalıştığı gazeteden ayrılmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazetenin el değiştirmesine rağmen Özkök'ün eski patronu Aydın Doğan ile yakın temas halinde olması Demirören ailesini rahatsız ettiği ileri sürüldü.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

İddiaya göre Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören Ertuğrul Özkök ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

“SEN HALA AYDIN DOĞAN'I PATRONUN SANIYORSUN”

Görüşmede Meltem Demirören'in Ertuğrul Özkök'e, “Sen bir türlü bizim ailenin patronajlığını kabullenemedin. Hala Aydın Doğan'ı patronun sanıyorsun” dediği iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Ertuğrul Özkök, Uçankuş TV'ye yaptığı açıklamada, "Hürriyet'ten dostça ayrıldık" ifadesini kullanmıştı.

Ertuğrul Özkök, 6 Kasım tarihli son yazısında, bir kitap senaryo projesini olduğunu belirterek, "Bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum" demişti.

Ertuğrul Özkök, 1986 yılından bu yana aralıksız Hürriyet'te çalıştı. 1989 yılında gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği'ne atanan Özkök, 20 yıl bu görevi sürdürdü.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'ten ayrılma nedenlerine ilişkin olarak öne sürülen iddialar arasında, "Diyarbakır'daki halay görüntüleri" ile "Aydın Doğan ile düzenli devam eden ilişkisi ve son yaptığı toplantı" da yer aldı.

Kaynak: yenicaggazetesi.com.tr, gazeteler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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