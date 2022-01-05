DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kimdir? Erman Toroğlu kaç yaşında?
Güney Kore’de F-35 şoku! tüm filo devre dışı
Hamileyken emzirmek sakıncalı mı?
Türkiye Orta Vadeli Program'da yer alan ihracat hedefine bir yıl önceden ulaştı
Ertan İskender kimdir? Dr. Ertan İskender istifa mı etti?
Edin Visca Trabzonspor'da
Elma çekirdeğini yutmak zararlı mı?
4/1 öğretmen maaşı 2022 | 2022 zamlı 1/1, 1/3, 2/1, 3/1 öğretmen maaşı ne kadar oldu?
Bakan Nebati MÜSİAD'ı kabul etti; MÜSİAD’tan açıklama
Ağır Romantik ne zaman çıktı? Ağır Romantik filmi nerede çekildi? Ağır Romantik konusu ve oyuncu kadrosu
TUSAŞ’tan dev muharip uçak tesisi; 2 bin 300 kişi çalışacak
Bebeklerde oluşan hıçkırığı geçirmek için...
Erman Toroğlu'nun eşi kim? Erman Toroğlu kiminle evlendi, karısı kim?
Nagehan Alçı ile Ümit Özdağ arasındaki tartışma tam gaz sürüyor
Masumlar Apartmanı 54. bölüm tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm hangi gün yayınlanacak?

TIMETURK / GENEL / Ertan İskender kimdir? Dr. Ertan İskender istifa mı etti?

Ertan İskender kimdir? Dr. Ertan İskender istifa mı etti?

Hasta yakının saldırısı sonucu yaralanan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender yaşadığı sonrası görevinden istifa etme kararı aldı. Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden Ertan İskender 'olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum.' diyerek görevinden istifa etti.

39 Dakika Önce
2022-01-05 16:43:02
Ertan İskender kimdir? Dr. Ertan İskender istifa mı etti?

Hasta yakının saldırısı sonucu yaralanan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender yaşadığı sonrası görevinden istifa etme kararı aldı. Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden Ertan İskender "olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum." diyerek görevinden istifa etti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde görevli olan Dr. Ertan İskender bir hasta yakını tarafından bıçakla yaralanmıştı. Bayram N. adlı şahıs İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Bir süredir tedavi altında tutulan Ertan İskender tedavisi tammalandıktan sonra mesleğine geri dönmüştü.

Ertan İskender kimdir?

Dr. Ertan İskender Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olaralk görev yapıyordu.

2016 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun olan ve mesleğe aşkla bağlı olan Dr. Ertan İskender bir saldırganın saldırısı sonucu mesleğine ara vermek zorunda kaldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Dr. Ertan İskender, 27 Mayıs tarihinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Uzun süre tedavisi devam eden Dr. Ertan İskender yaşadığı saldırının pskolojik etkisini atlamadı ve görevinden istifa etme kararı aldı.

İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne sunduğu istifa dilekçesinde şu ifadelere verdi: "Temmuz 2018'den beri hastaneniz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Mayıs 2021 tarihinde uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Bu sebeplerden ötürü memuriyet görevimden çekilmek istiyorum. Usulüne uygun istifa etmek istiyorum.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş