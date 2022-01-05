Ertan İskender kimdir? Dr. Ertan İskender istifa mı etti?

Hasta yakının saldırısı sonucu yaralanan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender yaşadığı sonrası görevinden istifa etme kararı aldı. Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden Ertan İskender 'olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum.' diyerek görevinden istifa etti.

Hasta yakının saldırısı sonucu yaralanan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender yaşadığı sonrası görevinden istifa etme kararı aldı. Psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden Ertan İskender "olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum." diyerek görevinden istifa etti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde görevli olan Dr. Ertan İskender bir hasta yakını tarafından bıçakla yaralanmıştı. Bayram N. adlı şahıs İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Bir süredir tedavi altında tutulan Ertan İskender tedavisi tammalandıktan sonra mesleğine geri dönmüştü.

Ertan İskender kimdir?

Dr. Ertan İskender Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olaralk görev yapıyordu.

2016 yılında Gazi Üniversitesi'nden mezun olan ve mesleğe aşkla bağlı olan Dr. Ertan İskender bir saldırganın saldırısı sonucu mesleğine ara vermek zorunda kaldı.

Evli ve 1 çocuk babası olan Dr. Ertan İskender, 27 Mayıs tarihinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Uzun süre tedavisi devam eden Dr. Ertan İskender yaşadığı saldırının pskolojik etkisini atlamadı ve görevinden istifa etme kararı aldı.

İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne sunduğu istifa dilekçesinde şu ifadelere verdi: "Temmuz 2018'den beri hastaneniz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Mayıs 2021 tarihinde uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Bu sebeplerden ötürü memuriyet görevimden çekilmek istiyorum. Usulüne uygun istifa etmek istiyorum.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.