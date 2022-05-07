Ersen Martin kimdir? Ersen Martin nereli? Ersan Martin yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Eski milli futbolcu Ersen Martin'den üzen haber geldi. Ersen Martin kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Aort yırtılması nedeniyle girdiği ameliyatın ilk etabının iyi geçtiği açıklandı. Ersen Martin'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı. Milli futbolcunun kariyerinde bir çok başarısı bulunuyor. İşte Ersen Martin'in hayatı ve biyografisi...

Ersen Martin kimdir? Ersen Martin nereli? Ersan Martin yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Türkiye Süper Lig'inde uzun süre top koşturan milli futbolcu Ersen Martin'den üzen haber geldi. Martin kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyata alındı.

Ersan Martin yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl?

Ersen Martin kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede acil ameliyata alındı. Aort yırtılması nedeniyle girdiği ameliyat sonrasında milli oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.

Ersen Martin kimdir?

Ersen Martin 23 Mayıs 1979 yılında Almanya'nın Marktredwitz kentinde dünyaya geldi. Ersen Martin eski milli futbolcudur. Forvet mevkiinde oynayan Ersen Martin Süper Lig gol kralı olmuştur. Martin 2004-2005 yılında Türkiye Kupası Gol Kralı olmuştu.

Ersen Martin futbola Almanya'da Nurnberg altyapısında başladı. Burada kendini gösteren Ersen Martin Beşiktaş'a transfer oldu.

Ersen Martin daha sonra Beşijktaş'tan ayrılarak 2000-01 sezonunda Siirtspor forması giydi.

Futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı ve Süper Lig gol kralı olduğu Denizlispor' a transfer oldu.

2002-2003 sezonunda Denizlispor'la UEFA Kupası'nda mücadele etti. Denizlispor; Sparta Prag, Lorient ve Olympique Lyonnais'la oynanıp turun geçildiği maçlarda forma giydi.

Ersen Martin daha sonra Trabzonspor'a transfer oldu. 2007-2008 sezonunda Trabzonspor'un ilk on birinde kendine pek fazla yer bulamayan Ersen, devre arasında Recreativo'ya transfer oldu.

2 Ocak 2010'da Manisaspor'a transfer oldu.

10 Haziran 2010'da Kasımpaşa'ya giden Ersen, serbest kalınca 2011-12 sezonunun ara transfer döneminde Gençlerbirliği ile anlaştı.

Ersen Martin Türk Milli Takımı formasını giymiş eski milli futbolcudur. .