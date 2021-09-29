Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında? Ersan Şen'in mesleği nedir? Katıldığı televizyon programlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Avukat Ersan Şen'in kim olduğu son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Habertürk kanalında Suriye konulu tartışmada Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen arasında yaşanan tartışma programda tansiyonun bir anda yükselmesine neden oldu.

Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında? Ersan Şen'in mesleği nedir? Katıldığı televizyon programlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Avukat Ersan Şen'in kim olduğu son günlerde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Habertürk kanalında Suriye konulu tartışmada Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen arasında yaşanan tartışma programda tansiyonun bir anda yükselmesine neden oldu.

HaberTürk kanalına Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu Ersan Şen arasında sert tartışmalar yaşandı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelesi üzerine hararetlenen tartışmada Yaşar Hacısalihoğlu, "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" deyince ortam daha da gerildi. Peki Ersan Şen kimdir?

Ersan Şen kimdir?

Ersan Şen 16 Temmuz 1966 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi.

Lise eğitimi için İstanbul'a gelene kadar çocukluğu ve gençliği Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası'nda geçen Şen, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden 1983 senesinde mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Ersan Şen, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisansını, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü'nde doktorasını tamamlamış, Doçentlik ile Profesörlüğü ise, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanlarında olmak üzere İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı'nda elde etmiştir. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.

Ersan Şen, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlık mesleğine devam etmekte, ayrıca Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku derslerini vermektedir.

Ersan Şen Kitapları:

• 1962-1997 Anayasa Mahkemesu

• Türk Ceza Yargılaması Hukuku'nda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu

• Türk Ceza Hukuku – Suçun Genel Esasları ve Unsurları

• Hukuka Giriş

• Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I (m.1-140)

• Uluslararası Ceza Mahkemesi

• Türk Hukukunda Telefon Dinleme - Gizli Soruşturmacı - X Muhbir

• Yorumluyorum

• Yeni Çek Kanunu'nda Karşılıksız Çek Suçu ve Ceza Sorumluluğu

• Uluslararası Suçlar

• Yeni Çek Kanunu'nda Karşılıksız Çek

• Tutuklama

• Şike

• Yorumluyorum 2

• Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları

• Tüm Yönleri ile Telefon ve Ortam Dinleme

• Suç Örgütü

• Yorumluyorum 3

• Yorumluyorum 4

• Yorumluyorum 5

• Yorumluyorum 6

• Yorumluyorum 7

• Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

• Yorumluyorum 8

• Yorumluyorum 9

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.