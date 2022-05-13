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TIMETURK / GENEL / Erşan Kuneri neden yok? Erşan Kuneri ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Erşan Kuneri hangi gün başlıyor?

Erşan Kuneri neden yok? Erşan Kuneri ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Erşan Kuneri hangi gün başlıyor?

Yayın günü olarak 13 Mayıs Cuma olduğu açıklanan Erşan Kuneri dizisinin Netflix'te yer almadığını gören dizi severler Erşan Kuneri neden yok? Erşan Kuneri ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Erşan Kuneri hangi gün başlıyor? sorularına yanıt aramaya başladı. Netflix'in en iddialı Türk dizilerinden olan Erşan Kuneri'yi şimdiden milyonlarca kişi izlemek için sabırsızlanıyor. Erşan Kuneri dizisinin yayın günü 13 Mayıs olarak açıklandı. Ancak 13 Mayıs'ta Netflix'e giriş yapanlar dizinin yayında olmadığını görünce şaşırdı. Peki Erşan Kuneri dizisi neden başlamadı?

7 Saat Önce
2022-05-13 10:06:40
Erşan Kuneri neden yok? Erşan Kuneri ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Erşan Kuneri hangi gün başlıyor?

Yayın günü olarak 13 Mayıs Cuma olduğu açıklanan Erşan Kuneri dizisinin Netflix'te yer almadığını gören dizi severler Erşan Kuneri neden yok? Erşan Kuneri ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Erşan Kuneri hangi gün başlıyor? sorularına yanıt aramaya başladı. Netflix'in en iddialı Türk dizilerinden olan Erşan Kuneri'yi şimdiden milyonlarca kişi izlemek için sabırsızlanıyor. Erşan Kuneri dizisinin yayın günü 13 Mayıs olarak açıklandı. Ancak 13 Mayıs'ta Netflix'e giriş yapanlar dizinin yayında olmadığını görünce şaşırdı. Peki Erşan Kuneri dizisi neden başlamadı?

Netflix'in en iddialı Türk yapımı Erşan Kuneri'nin çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Montaj aşamasının da tamamlanmasıyla dizinin Netflix yayın tarihi belli oldu.

Erşan Kuneri ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

ABD Merkezli online dizi ve film platformu Netflix için hazırlanan Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs 2022 Cuma gününden itibaren platformda yerini alacak. Kadrosunda yıldız isimleri barındıran dizi heyecanla bekleniyor.

Erşan Kuneri neden yok?

13 Mayıs'ta Netflix'i açan izleyiciler platformda Erşan Kuneri'nin olmadığını gördü. Dizinin akşam saatlerine doğru platforma verilmesi bekleniyor.

Erşan Kuneri hangi gün başlıyor?

Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs 2022'de izleyiciye sunulacak. Ancak dizinin yayın saati hakkında bir bilgi verilmedi. Dizinin akşam saatlerinde platformda gösterime sunulması bekleniyor.

Erşan Kuneri hakkında

Erşan Kuneri, 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanacak durum komedisi türündeki Türk internet dizisidir. Film yapımcısı ve yönetmeni Erşan Kuneri'nin 70 ve 80'lerdeki hikâyesini konu alacak dizinin çekimleri Eylül 2021'de tamamlandı.

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