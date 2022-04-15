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TIMETURK / GENEL / Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri nereden izlenir? Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri konusu nedir?

Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri nereden izlenir? Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri konusu nedir?

Dijital yayın platformu Netflix Türkiye, uzun süredir gündemde olan Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi için tarih verdi. Platform, merakla beklenen dizinin çıkış tarihini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-15 17:26:23
Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri nereden izlenir? Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri konusu nedir?

Erşan Kuneri karakteri artık bir TV dizisidir. Son olarak dijital yayın platformu Netflix'te izleyiciyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi belli oldu.

13 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Netflix, resmi sosyal medya hesaplarından Erşan Kuneri dizinin yayın tarihini duyurdu. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs'ta sadece Netflix'te oynuyor" ifadeleri kullanıldı.

Dizide aynı zamanda Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Merve Dizdar, Baran Akbulut, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahikaya gibi ünlü oyuncularda da yer alıyor. Cem Yılmaz'ın Arif V 2016 filminde de yer alan Kuneri için özel hazırlanan dizinin çekimleri 14 Eylül tarihinde bitmişti.

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