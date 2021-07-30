Erol Özvar kimdir? Yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar nereli, kaç yaşında? Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni YÖK Başkanı Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar oldu. Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Yeni atama kararından sonra vatandaşlar Prof. Dr. Erol Özvar kimdir sorusunu sormaya başladı. İşte Erol Özvar'ın hayatı ve biyografisi...

Erol Özvar kimdir? Yeni YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar nereli, kaç yaşında? Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni YÖK Başkanı Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar oldu. Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Yeni atama kararından sonra vatandaşlar Prof. Dr. Erol Özvar kimdir sorusunu sormaya başladı. İşte Erol Özvar'ın hayatı ve biyografisi...

YÖK Başakanı sürpriz bir şeiklde değişti. Yeni YÖK Başkanı Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Özvar oldu. Eski YMK Başkanı Yekta Saraç ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. YÖK'te yaşanan koltuk değişiminin ardından Erol Özvar'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Erol Özvar'ın hayatı ve biyografisi...

Erol Özvar kimdir?

Erol Özvar, iktisat ve iktisat tarihi profesörüdür. Erol Özvar 30 Temmuz 2021'de Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

Erol Özvar 1966 yılında İstanbul doğdu. Erol Özvar ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı.

1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu'ya ve özel olarak Osmanlı Devleti'ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele alır.

Erol Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası'na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı.

Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne layık bulundu.

2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu üyesidir.

1966'da İstanbul'da doğdu1998'de Marmara Üniversitesinde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyesidir.

Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesidir (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini-İtalya).

15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. 30 Temmuz 2021 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ve başkanlığına atandı.

Erol Özvar evli ve üç çoçuk babasıdır.

Kitapları

Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması

Türk Tarihçiliğinde Dört Sima: Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç, İlber Ortaylı

Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler. Robin George Collingwood. (Çeviri çalışması)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.