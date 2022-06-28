Erol Eşrefoğlu (Evcil) kimdir? Erol Eşrefoğlu nereli, kaç yaşında? Erol Evcil ne iş yapıyor? Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyonu “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil) aralarında olduğu Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 250 şahıs gözaltına alındı,

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı, gözaltı işlemleri devam ediyor.

Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. (2021 yılında organizasyon kapsamındaki paravan firmaların düzenlenmiş olduğu fatura tutarı neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin EĞİTİM için ayırdığı ödenek tutarı kadar)

Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

Erol Eşrefoğlu (Evcil) kimdir?

Erol Evcil ya da gerçek adıyla Erol Eşrefoğlu 2 Mayıs 1966 yılında Bursa'nın Mudanya kentinde dünyaya gelmiştir. İş insanı olan Erol Eşrefoğlu (Evcil) pek çok alanda faliyetleri vardır.

Bursalı iş adamı Eşrefoğlu Turizm şirketiyle 1986 yılında iş hayatına atıldı.

1991 yılında Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar'la yakın ilişkisi sayesinde iplik işine girdi. Çağlar ve Ali Osman Sönmez'den iplik alarak piyasaya girdi.

Bursalı işadamı Erol Evcil, infaz yasası düzenlemesi sonrası 16 Nisan 2020 tarihinde İzmir'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Evcil, bir dönem "Zeytin Kralı" olarak anılıyordu. Eze Zeytincilik'in eski sahibi Erol Evcil, 2015 yılından beri cezaevinde kara para aklamak ve organize suç örgütü yönetmekten bulunuyordu.

Erol Evcil, 25 Kasım 1995 yılında cinayete kurban giden Tunca Tekstil'in sahibi olan Bursalı iş adamı ve tekstilci Nesim Malki, cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandı. Malki, piyasaya faizle para vererek tefecilik yapmasıyla da tanınıyordu. .