Erkek hemşire, eşi ve annesi tarafından dövüldü

Bilecik’te hemşire Onur Y., boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Y. ve kayınvalidesi Sultan D. tarafından sokak ortasında darbedildi. Yaralanan Onur Y., 'Eşimle boşanma davamız var. Çok kötüyüm' dedi

Hemşire Onur Y., eşi Sümeyye Y.'den ayrılmak için boşanma davası açtı. Dava sürerken, bugün saat 08.30 sıralarında Onur Y., işe gitmek için evinden çıkıp Beşiktaş Mahallesi'ndeki markete girdi. Arkasından markete, Onur Y.'nin boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Y. ve annesi Sultan D. de girdi.

Yaşanan tartışmanın ardından Sümeyye Y. ve Sultan D., Onur Y.'ye saldırdı. Çantasındaki anahtarı ve dizüstü bilgisayarını almaya çalışan anne ve kızı, Onur Y.'yi marketin dışına çıkarıp sokak ortasında dövdü. Sümeyye Y., annesiyle birlikte saldırılarına devam ederken, bir yandan da "Anahtarları vermezsen seni burada geberteceğim" diyerek tehdit etti.

Hastaneye kaldırıldı

Olayı gören çevredekilerin ayırdığı kavgada, eşine ve kayınvalidesine karşılık veremeyen Onur Y. yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Onur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sokağa polis geldiğinde ise Sultan D., kendisini yere bırakıp bayıldı.

Sümeyye Y.'nin annesi Sultan D. Onur Y., eşiyle boşanma aşamasında olduklarını belirterek, "İşe gidiyordum, eşimle boşanma davamız var. Kafayı yedi, beni dövdüler, çok kötüyüm. Ne olursunuz bana yardım edin" dedi.

Kameralara yansıdı

Sümeyye Y.'nin annesi Sultan D. ile boşanma aşamasındaki eşi Onur Y.'yi sokak ortasında darbetmesi iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, markette Onur Y.'ye saldıran anne ve kızın, sokakta saldırılarına devam ettiği, elindeki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştıkları yer aldı. Sultan D.'nin damadı Onur Y.'nin yüzüne defalarca tekme atıp yaraladığı da görüldü. Polis merkezinde 2 taraf da birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. .