Erkeçsakalı çayı selüliti ortadan kaldırıyor!

Selülit probleminden muzdaripseniz kurtulmak için içeceklerden yardım alabilirsiniz. Peki hangi içecekler selülitten kurtulmamıza yardımcı oluyor? Detaylar haberimizde...



Selülit bir cilt problemidir. Cilt yüzeyinde inişli çıkışlı, portakal kabuğu görünümündedir. Yaş ilerledikçe vücuttaki yağ dokusu artar. Bu da selülite sebep olabilir. Kadınların % 80-90'ında selülit görülür. Estetik görünümü bozduğu için selülit adeta kadınların kabusudur.

Selülit nasıl oluşur?

Bağ dokusu bantları bazı bölgelerde yağ hücreleri arasında dikey olarak uzanmaktadır. Bu bantlar cildin üst katmanlarının vücudun daha derin dokulara bağlanmasını sağlamaktadır. Bantlar yağ hücrelerinin boş alana sahip olduğu odalar veya mini cepler oluşmasını sağlar. Yağ hücreleri genişlediğinde bantlar yağ dokusunu sıkıştırır ve bu da selülite sebep olur.

Selülitten hangi içecekleri tüketerek kurtulabiliriz?

Su - Su içtikçe vücudunuzdaki ödemi azaltırsınız. Bu yüzden su içmeyi ihmal etmemeli ve günde en az 2-2.5 litre su tüketmelisiniz. İçeceğiniz su sayesinde cildiniz daha pürüzsüz görünecektir.

Limon suyu - Limon suyu, selülitle içten savaşmanın etkili yollarından biridir. Bunun için yarım bardak limon suyunu yarım bardak ılık içme suyu ile karıştırarak tüketmeniz gerekir.

Erkeçsakalı çayı - Bu çay çayırmelikesi olarak da bilinir. Bu çiçekleri demleyip bir fincan tüketerek selülit probleminden kurtulabilirsiniz. Bir fincan için iki tutam erkeçsakalı yeterli olacaktır.

Ananas suyu - Ananas, içerdiği bromelain enzimi sayesinde deforme olan kollajen yapıyı ortadan kaldırır, vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur ve içerdiği C vitamini sayesinde greyfurtta olduğu gibi cildi pürüzsüz hale getirir.

Greyfurt ve portakal suyu - Turunçgil meyveleri selülitle savaşta çok etkili bir silahtır. Bu meyvelerin sularını tüketerek selülit görüntüsünün en aza inmesini sağlayabilirsiniz.

Yeşil çay - Yeşil çay metabolizmayı hızlandırır ve yağ oluşumunu engeller. Bu yüzden selülitin neden olduğu portakal kabuğu görünümüne iyi gelen içeceklerden biridir. İçeriğindeki teobromin ve kafein maddeleri, vücutta depolanmış olan yağın çözülmesine yardımcı olur.

Domates suyu - Domatese canlı kırmızı rengini veren likopen maddesi kan dolaşımını canlandırmaya yardımcı olur. Domates suyu tüketildiğinde selüliti yok eder.

Elma şırası sirkesi - Hızlı bir vücut detoksuna ihtiyacınız varsa, yemeklerinize elma şırası sirkesi ilave edebilirsiniz. Bağırsaklardaki zararlı bakterilerin temizlenmesine yardımcı olan elma şırası sirkesi aynı zamanda karın ve kalça bölgesinde oluşmuş ödemlere de iyi gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.