Erkan Yolaç neden yoğun bakımda? Erkan Yolaç'ın hastalığı ne? Kaç yaşında? Evet-Hayır yarışması ile hafızalara kazına ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber geldi. 87 yaşındaki usta televizyoncunun 3 aydır sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi altında olduğu ve son 10 gündür de yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Erkan Yolaç'ın sağlık durumu hakkında konuşan eşi Asuman Tuğberk Yolaç ' Bilinci açılıyor, kapanıyor. Dualarınızı bekliyoruz' dedi. Erkan Yolaç'ın rahatsızlığının ne olduğu, neden yoğun bakımda olduğu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Türk televizyon tarihine adını yazdırmayı başaran Erkan Yolaç'tan üzen haber... Erkan Yolaç'ın sağlık sorunları yaşadığı eşi tarafından açıklandı. Yolaç'ın yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğü son 10 gündür de yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. Evet-hayır yarışması ile 7'den 70'e herkes tarafından tanına Erkan Yolaç'n hastanede tedavisi devam ediyor. Usta ismin eşi Asuman Tuğberk Yolaç yaptığı açıklamada "Yemek vermiyorlar, burundan besleniyor ve bağışıklık sistemi çok düşük" dedi.

Erkan Yolaç neden yoğun bakımda?

Erkan Yolaç'ın bir süredir rahatsızlık yaşadığı ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. 3 aydır bağırsaklarında problem olan ve bağırsak enfeksiyonu ile tedavi altına alınan usta ismin durumu ciddileşti. Erkan Yolaç 10 gündür yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Erkan Yolaç temmuz ayında geçirdiği bağırsak enfeksiyonu, zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü sırada Kovid-19'a da yakalanan usta isimde aha önce geçirdiği zatürre yeniden görüldü ve sağlık durumu daha da kötüleşti.

Erkan Yolaç'ın hastalığı ne?

Evet-hayır programı ile tüm Türkiye'de tanınan efsane isim Erkan Yolaç yoğun bakımda tedavi görüyor. Erkan Yılaç'ın hastalığının ne olduğu merak edilirken eşi Asuman Tuğberk Yolaç'tan açıklama geldi. Yolaç "2022'nin Mart ayından itibaren hastane ve ev süreci geçiriyoruz. En son hikayemiz 4 Temmuz'da oldu, yiyecek zehirlenmesi diyebiliriz. Yaşı nedeniyle hastanede tedavi edelim dediler. 9 Temmuz'da bir baktık Erkan Covid katında diye bana haber geldi. 25 Temmuz'a kadar ancak toparladılar. Koronavirüsten sonra zatürreyi tekrarladı. Altta yatan başka rahatsızlıklar çıktı. Anlaşılamayan bir yataktan kalktığı zaman hastanede tansiyonun düştüğü görüldü. Onun tedavisine başlandı. MSA-P (Multi Sistem Atrofi) Erkan'da ortaya çıktı. Arkasından yine zatürre olup yoğun bakıma indik. Ciğerlerde mantar üremesi oldu. Yutkunma zorluğu olduğu için de beslenme yapılamıyor. İlaçlar nedeniyle de tedavi için hep uyku halinde. Yemek vermiyorlar, burundan besleniyor ve bağışıklık sistemi çok düşük" dedi.

Erkan Yolaç kaç yaşında?

Erkan Yolaç 1935 yılında Babaeski'de dünyaya geldi. Yolaç 2022 yılı itibari ile 87 yaşındandır.

Erkan Yolaç nerei?

Ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın babası Sofya'dan göç etmiştir. Edirnelidir.

Erkan Yolaç kimdir?

Erkan Yolaç evet-hayır yarışma programı ile herkesin hafızasına kazındı. Erkan Yolaç 24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski'de dünyaya geldi.

Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde dünyaya gelen Erkan Yolaç ailesiyle birlikte 6 yaşındayken İstanbul'a taşındı.

Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde sınıfta kaldı.

Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar.

Erkan Yolaç'ın radyo ve televizyon dünyası ile tanışması bundan sonra oldu.

Yolaç lsedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı.

Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı.

1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı.

İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı.

Erkan Yolaç 1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi.

.