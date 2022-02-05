Erkan Şamcı neden öldü? Erkan Şamcı kimdir?

son yıllarda televizyon erkanlarında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanındı. Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Erkan Şamcı'nın eşi açıkladı. Peki Erkan Şamcı kimdir?

Kimyasallardan uzak ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist ve yazar kimlikleriyle bilinen Erkan Şamcı vefat etti. 63 yaşında hayatını kaybeden Şamcı, Covid-19 ile mücadele ediyordu.

Erkan Şamcı'nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” sözleriyle duyurdu.

Erkan Şamcı kimdir?

Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya gözlerini açtı. İlk, orta ve lise eğitimini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 1984 yılında tamamladı.

TV360, 24TV ve TRT gibi çeşitli televizyon programlarında; doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konuları hakkında verdiği bilgilerle ilgiyle takip edildi.

Şamcı, TV360, 24 TV ve TRT gibi kanallarda program hazırlayıp sunmuştur.

Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde koronavirüs hastalığına bağlı olarak 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. .