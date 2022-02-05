DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan koronavirüse yakalandı
Survivor beklenmedik kavga! Nagihan Berna’ya neden saldırdı?
Yargıtay'dan emsal 'haftalık izin' kararı
İstanbul'un bir ilçesi 57 ilin nüfusunu geçti
Erdoğan'dan elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili açıklama
Öğretmenler en fazla kaç ek ders alır? Öğretmenlere maksimum kaç ek ders verilir? Öğretmenler haftada en fazla kaç ek derse girebilir?
ABD’nin Ukrayna’ya destek için gönderdiği ilk askeri birlik Almanya’ya ulaştı
Kemal Geçer kimdir? TESLA Türkiye CEO'su Kemal Geçer nereli, kaç yaşında?
Kanada'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı
Burun maskesi nedir? Yemekte takılan burun maskesi korona virüsten korur mu?
Herkesin merak ettiği sorunun cevabı! Aklınızdan geçenler karşınıza nasıl reklam olarak çıkıyor?
Lucca Restaurant nerededir? I Saldırı mı oldu?
Mehtap Özkan kimdir? Mehtap Özkan kaç yaşında? Gürsel Tekin'in yeni eşi Mehtap Özkan
MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Erkan Şamcı neden öldü? Erkan Şamcı kimdir?

TIMETURK / GENEL / Erkan Şamcı neden öldü? Erkan Şamcı kimdir?

Erkan Şamcı neden öldü? Erkan Şamcı kimdir?

son yıllarda televizyon erkanlarında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanındı. Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Erkan Şamcı'nın eşi açıkladı. Peki Erkan Şamcı kimdir?

2 Saat Önce
2022-02-05 13:53:10
Erkan Şamcı neden öldü? Erkan Şamcı kimdir?

Kimyasallardan uzak ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist ve yazar kimlikleriyle bilinen Erkan Şamcı vefat etti. 63 yaşında hayatını kaybeden Şamcı, Covid-19 ile mücadele ediyordu.

Erkan Şamcı'nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” sözleriyle duyurdu.

Erkan Şamcı kimdir?

Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya gözlerini açtı. İlk, orta ve lise eğitimini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 1984 yılında tamamladı.

TV360, 24TV ve TRT gibi çeşitli televizyon programlarında; doğal şampuan yapımından, biber ve domates yetiştirmeye, doğal bulaşık deterjanı yapımından çim döşeme ve ekme konuları hakkında verdiği bilgilerle ilgiyle takip edildi.

Şamcı, TV360, 24 TV ve TRT gibi kanallarda program hazırlayıp sunmuştur.

Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde koronavirüs hastalığına bağlı olarak 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş