Erkan Kolçak Köstendil kimdir, hangi takıma transfer oldu? Ünlü dizi ve film oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil keskin bir kariyer değişikliği yaptı. Son olarak Çukur dizisinde Vartolu Saadettin rolü ile milyonlarca kişi tarafından sevilen Erkan Kolçak Köstendil'in bu kararı hayranlarını şaşırttı. Oyunculuğunun yanında kaleciliğinin de bir hayli iyi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil, Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu. İşte Erkan Kolçak Köstendil'in hayatı ve biyografisi...

Erkan Kolçak Köstendil kimdir, hangi takıma transfer oldu? Ünlü dizi ve film oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil keskin bir kariyer değişikliği yaptı. Son olarak Çukur dizisinde Vartolu Saadettin rolü ile milyonlarca kişi tarafından sevilen Erkan Kolçak Köstendil'in bu kararı hayranlarını şaşırttı. Oyunculuğunun yanında kaleciliğinin de bir hayli iyi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Erkan Kolçak Köstendil, Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer oldu. İşte Erkan Kolçak Köstendil'in hayatı ve biyografisi...

Türkiye'nin yakından tanıdığı dizi ve film oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'den flaş bir hamle geldi. Köstendil bir süre önce Hollanda'ya yerleşmişti. Erkan Kolçak Köstendil Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla sözleşme imzaladı. Kaleci olarak yoluna devam edecek olan Erkan Kolçak Köstendil son olarak 'Çukur' dizisinde oynamıştı. Köstendil'in yeni sezonda içine sinen bir proje olmaması halinde, sezonu Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla tamamlayacağı öğrenildi. Peki Erkan Kolçak Köstendil kimdir?

Erkan Kolçak Köstendil kimdir?

16 Ocak 1983 yılında Bursa'da dünyaya gelen Erkan Kolçak Köstendil küçüklüğünden beri kaleci olmanın hayalini kuruyordu. Erkan Kolçak Köstendil Türk oyuncu, yönetmen, yazar ve şarkıcıdır. Erkan Kolçak Köstendil Amsterdam Gençlerbirliği takımıyla kalecilik pozisyonu için anlaşmaya vardı.

Bursa Atatürk Lisesinden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu'nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizyonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 4. sezonundaki "Galerici" rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı.

2009 yılında "Facebook dizisi" olarak bilinen Mukadderat adlı diziyi yazıp yönetti. Aynı yıl M.A.T adlı polisiye dizide "Emre" karakterini canlandırdı. Senaryosunu yazıp yönettiği Vakit adlı kısa film, 2010 yılında gerçekleşen Sinepark 4. Kısa Film Festivali'nde, Eskişehir Kral Midas Kısa Film Festivali'nde, 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller aldı.

2009-2012 yılları arasında Sakarya Fırat dizisinde canlandırdığı "Er Mahmut Karakum" karakteri ile tanınmaya başlayan sanatçı; ardından Torbacının Esrarı, Babalar ve Evlatlar, Merhamet ve One Night in İstanbul gibi yapımlarda yer aldı. Ulan İstanbul adlı dizideki "Karlos" karakteri ile ünü yayıldı.

2014'te Yağmur: Kıyamet Çiçeği isimli sinema filminde "Şenol" karakterini ve İtirazım Var'da "Süpermen" karakterini canlandırdı. 2015'te "Güven" canlandırdığı Kara Bela filminden sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı tarihî dizide "Şahin Giray Han" karakterini oynadı. Onur Ünlü'nün 2017 yapımı Put Şeylere filminde rol aldı. 2017'de başlayan Ay Yapım'ın Çukur dizisinde ‘Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı' karakterini canlandırıyor.

Orta metraj film olan Torbacının Esrarı adlı filmin senaryosunu yazarak çekimlerini Amsterdam ve İstanbul'da gerçekleştirdi. 4 kısa filmlik projesinin ilk ayağı olan, senaryosunu yazıp yönettiği Suma adlı filmi ile 2018'de Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon kazandı. Ayrıca oyuncu günümüzde kendi yazıp kendi oynayıp kendi yönettiği tek çalışmalı tiyatro projesi 12 Numaralı Adam ile birçok ülkeyi dolaşmaktadır.

Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan sanatçı, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanındı. Çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.