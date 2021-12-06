Erinç Sağkan kimdir? Erinç Sağkan hangi partiden? Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) yeni başkanı belli oldu. Yapılan 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Erinç Sağkan TBB'nin yeni başkanı oldu. Metin Feyzioğlu ise seçimde 156 oy aldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Erinç Sağkan'ın hayatı ve biyografisi...

TBB seçimlerinin ardından yeni başkan Erinç Sağkan oldu. Erinç Sağkan kimdir? Erinç Sağkan hangi partiden? sorusu da internette araştrılmaya başlandı. Türkiye Barolar Birliği 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Erinç Sağkan TBB'nin yeni başkanı oldu. Metin Feyzioğlu ise seçimde 156 oy aldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan yarıştı. Seçimlerin sonunda yeni başkan belli oldu. Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı 181 oy ile Erinç Sağkan seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik etti. İşte Erinç Sağkan'ın hayatı ve biyografisi...

Erinç Sağkan kimdir?

24 Nisan 1978 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Erinç Sağkan aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesindendir. Ankara'da ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Erinç Sağkan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.

Türkiye Barolar Birliğinin 36. olağan genel kurulunda 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak 9. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi.

Erinç Sağkan Instagram hesabı

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