Eriğin faydaları neler? Erik neye iyi gelir?

Erik neye iyi gelir? Eriğin sağlığa olan faydaları neler? Eriğin zararı var mı? Yaz mevsiminde olmamız ile birlikte tezgahlarda kış ayında özlem çektiğimiz yaz meyveleri ile dolup taşmakta.

Yaz mevsiminin en çok aranan meyvelerinden erik eşsiz tadı ve mucizesi ile dikkatleri çeken bir lezzet. Erik hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

ERİK NEYE İYİ GELİR?

Erik meyvesi yaz ayının vazgeçilmez tatlarındandır.Erik içeriğinde pek çok vitamin, mineral ve bolca lif içeren faydalı ve besleyici bir meyvedir. Güçlü bir C vitamini ve antioksidan kaynağı olan erik, sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirir, ayrıca Tip 2 diyabet, kalp krizi ve kanser gibi hastalıklara karşı da koruyucudur.

ERİĞİN FAYDALARI

Şifa deposu olan eriğin faydaları neler? Erik meyvesi lezzetli tadının yanı sıra minareli ve vitamin bakımın zengin olmasından dolayı sağlığada birçok faydası vardır. Bunlar;

Erik, bağışıklık sistemini güçlendirir

Kalp sağlığına faydaları

Eriğin kemik sağlığına faydaları

Erik tansiyona iyi gelir

yeşil erik, hamilelik sürecinde çok faydalıdır.

Erik suyu Hafızayı güçlendirir

Erik suyu Şeker hastalığı riskini azaltır

erik, kansere yol açabilecek hücre ve doku hasarına karşı vücudu korur.

Erik tüketmek tip 2 diyabet hastaları için çok faydalıdır.

Kuru erik Kabızlığı önler

Kuru erik iltihap gidericidir

ERİĞİN ZARARI VAR MI?

Erik meyvesinin zararı var mı? Erik meyvesi tuzla ve aşırı miktarda tükettiği zaman vücutta su tutması nedeniyle ödeme yol açıyor. Ayrıca tansiyonu yükseltiyor. Tuzsuz aşırı tüketilmesi halindeyse sindirim sistemi bozula bilinir. Bu sebepten eriği tüketirken aşırıya kaçmamak gerekiyor.

ERİĞİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Erik kaç kalori? 100 gram taze erik yaklaşık 46 kalori iken, kuru eriğin 100 gramı 204 kalori olarak bilinir. Eriğin besin değeri ise; bolca A vitamini, C ve K vitamini bulunur. Zengin bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca, potasyum, bakır, manganez, fosfor gibi değerli mineraller içermektedir.