Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar hangi mevkide oynuyor? Erick Pulgar hangi takımdan geldi? Galatasaray'da kötü gidişe dur demek için transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Gomis'i kadrosuna katan Galatasaray bir transferi daha duyurdu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada 'Defansif orta saha oyuncu eksikliğimiz vardı. Bunu da Şilili oyuncu Pulgar'la kapattık. Pulgar'ı ücretsiz olarak kiraladık.' dedi. Peki Erick Pulgar kaç yaşında?

Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar hangi mevkide oynuyor? Erick Pulgar hangi takımdan geldi? Galatasaray'da kötü gidişe dur demek için transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Gomis'i kadrosuna katan Galatasaray bir transferi daha duyurdu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada "Defansif orta saha oyuncu eksikliğimiz vardı. Bunu da Şilili oyuncu Pulgar'la kapattık. Pulgar'ı ücretsiz olarak kiraladık." dedi. Peki Erick Pulgar kaç yaşında?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan gündeme dair ve transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Elmas açıklamasında şunları söyledi: "Yeni teknik direktörünüz ve sportif direktörümüzle detaylı bir çalışma yaptık. Ligde kabul edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Muslera şubat sonu mart başı dönecek gibi görünüyor. Giresunspor ile bir görüşme yaptık fakat onların da ligde kalma mücadelesi önemli olduğu için anlaşamadık. Pena kaleci antrenörümüzün de uzun süre çalıştığı bir oyuncu. Bir ücret olmadan bu transferi yaptık."

Erick Pulgar kimdir?

Burak Elmas Erick Pulgar'ın transfer dildiğini duyurdu. Elmas açıklamasında şunları söyledi: "Defansif orta saha oyuncu eksikliğimiz vardı. Bunu da Şilili oyuncu Pulgar'la kapattık. Pulgar'ı ücretsiz olarak kiraladık."

Erick Pulgar 15 Ağustos 1994 yılında dünyaya geldi.

Orta saha pozisyonunda görev yapan Erick Pulgar Şilili futbolcudur. Fiorentina'da forma giymektedir.

Erick Pulgar kiralık olarak Galatasaray'a transfer edildi.

Fiorentina hakkında

Associazione Calcio Firenze Fiorentina SpA veya kısaca ACF Fiorentina, İtalya'nın Toscana bölgesinin önemli şehirlerinden Floransa'da kurulmuş futbol kulübü.

1926 yılında kurulan ACF Fiorentina takımının ilk kurulduğu günlerde Kırmızı - Beyaz olan renkleri, 1928 yılında bugünkü haliyle Mor - Beyaza çevrilmiştir. O günden beri takım "i Viola" (Morlar, Menekşeler) olarak bilinmektedir. Futbol takımı iç saha maçlarını 47.282 seyirci kapasiteli 'Comunale' Stadium "Artemio Franchi"'da yapmaktadır. 2000-2001 sezonu başında Fatih Terim teknik direktörlüğe getirilmiştir. Seri A'da 18 hafta boyunca alınan başarılı sonuçlara rağmen kulüp başkanı Cechi Gori ile anlaşamayan Fatih Terim istifa etmiştir. Görev yaptığı 6 aylık süre içinde İtalya futbolunun önde gelen takımları Milan,Juventus ve Roma'ya karşı gayet başarılı sonuçlar almış ve İtalya Kupasında Milan'ı eleyerek finale yükselmiştir. Final maçlarında Parma takımını Roberto Mancini yönetiminde safdışı bırakarak İtalya Kupasını kazanmışlardır. 2005-2006 sezonunu 4. sırada bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanmışlardır. Hemen akabinde 2006-2007 sezonu başında patlak veren futbol skandalı sonrasında şike yaptıkları gerekçesiyle Juventus ve Lazio kulüpleriyle birlikte küme düşürülmüşler, sonrasında Lazio kulübüyle birlikte bu cezaları eksi puanla lige başlamaya çevrilmiştir. .