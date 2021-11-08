Erhan Usta kimdir? İYİ Parti yeni grup başkanvekili Erhan Usta nereli? İYİ Parti'de şehit yakınına küfür ettiği için istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Grup Başkanvikilliği görevine Erhan Usta getirildi. İşte Erhan Usta'nın hayatı ve biyografisi...

Erhan Usta kimdir? İYİ Parti yeni grup başkanvekili Erhan Usta nereli? İYİ Parti'de şehit yakınına küfür ettiği için istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Grup Başkanvikilliği görevine Erhan Usta getirildi. İşte Erhan Usta'nın hayatı ve biyografisi...

Erhan Usta kimdir?

Erhan Usta 17 Temmuz 1966 yılında Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. Türk bürokrat ve siyasetçi.

Erhan Usta İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiş, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yapmıştır. 16 Ocak 2019 tarihinde MHP ve AK Parti'nin yerel seçim ittifakına ilişkin "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” dediği için partisinden ihraç edilmiştir. Bunun üzerine 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldu ve oyların %21,08'ini aldı.

9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır, rozetini Meral Akşener'den almıştır.[3] Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevinede getirmiştir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.