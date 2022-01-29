Erhan Çetinkaya kimdir? TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya mı oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alındı ve yerine Erhan Çetinkaya atandı. Tartışmalı isimlerden biri olan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine atanan Erhan Çetinkaya'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Erhan Çetinkaya'nın hayatı ve biyografisi...

Erhan Çetinkaya kimdir? TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya mı oldu? sorusu Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarından sonra vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer görevden alındı ve yerine Erhan Çetinkaya atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı. Enflasyon rakamlarının tartışıldığı son günlerde gelen bu görev değişimi şaşırttı. Erhan Çetinkaya'nın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Erhan Çetinkaya kimdir?

Erhan Çetinkaya 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

BDDK dışında pek çok görevi de başarıyla yürüten Çetinkaya Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile TÜİK Başkanı oldu.

Erhan Çetinkaya Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bu mezuniyetten sonra 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü.

2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkay 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Sait Erdal Dinçer kimdir?

Sait Erdal Dinçer1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Sait Erdal Dinçer İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümünde ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yöneylem Araştırması üzerine Doktorasını almıştır.

Dinçer 1992 yılında Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2019 yılından beri Profesör olarak devam etmektedir. Kendisinin uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 26 adet bilimsel makalesi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 12 adet kitap ve kitap bölümü ile uluslararası sempozyumda sunularak basılmış 7 adet bildirisi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlük görevlerini yürütmüştür. Sayın Dinçer Doktora ve Yüksek Lisans düzeyinde pek çok bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirmiştir.

Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer 2 Mart 2021 tarihli ve 31411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanmıştır.

TÜİK nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilişkili bir araştırma kurumu.

Merkezi Ankara'da bulunan Kurumun, Türkiye genelinde 26 tane Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

Osmanlı döneminde, 1891 yılında Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyetine Vaz'ına Dair Kararname ile kurulmuştur. 1930 yılında Daire'nin tüm görevleri yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan Kurum, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir.

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