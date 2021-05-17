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Eren operasyonlarında 10 PKK'lı etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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17.05.2021 10:59:10
Eren operasyonlarında 10 PKK'lı etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 ve Eren-2 operasyonlarında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucuları tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise, "Eren 13 operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz! Eren operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

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Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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