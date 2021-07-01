Eren Çakar kimdir? Eren Çakar Egoman kimdir? Tosuncuk Rapçi miydi? Dolandığı binlerce kişinin parasıyla yurt dışına Kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Eren Çakar takma adını kullandığı öğrenildi. Tosuncuk Eren Çakar adı ile rap müzikleri ve rap klipleri çekti. Tosuncuk aynı zamanda Egoman takma adını da kullanmıştır. Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da yetkililere teslim olmuştur.

Eren Çakar kimdir? Eren Çakar Egoman kimdir? Tosuncuk Rapçi miydi? Dolandığı binlerce kişinin parasıyla yurt dışına Kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Eren Çakar takma adını kullandığı öğrenildi. Tosuncuk Eren Çakar adı ile rap müzikleri ve rap klipleri çekti. Tosuncuk aynı zamanda Egoman takma adını da kullanmıştır. Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da yetkililere teslim olmuştur.

Kırmızı bültenle her yerde aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydnın'ın Eren Çakar takma adı ile rap şarkılar söylediği ve klipler çektiği ortaya çıkrı. Mehmet Aydın Egoman adını da kullanmıştır. Peki Eren Çakar kimdir? Egoman kimdir?

Eren Çakar kimdir?

Eren Çakar Tosuncuk Mehmet Aydın'ın kullandığı takma isimdir. Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Giresun Espiyeli olan Mehmet Aydın, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dünyaya geldi. Mehmet Aydın ilköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Tosuncuk Mehmet Aydın Kurduğu Çiftlik Bank ile 130 binden fazla kişiyi dolandırmış ve topladığı paralarla yurt dışına kaçmıştı. Tosuncuk geçtiğimiz günlerde Brezilya'da yetkililere teslim olmuştu.

Egoman kimdir?

Tosuncuk Mehmet Aydın bir süre Egoman takma adını kullanmıştır.

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