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Erdoğan Toprak kimdir? Erdoğan Toprak mesleği nedir? Erdoğan Toprak hayatı ve biyografisi

Erdoğan Toprak kimdir? Erdoğan Toprak 10 Aralık 1959 yılında Adana'da dünyaya gelen siyasetçi ve iş adamı Erdoğan Toprak'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Erdoğan Toprak mesleği nedir? İşte Erdoğan Toprak hayatı ve biyografisi...

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22.06.2021 10:51:36
Erdoğan Toprak kimdir? Erdoğan Toprak mesleği nedir? Erdoğan Toprak hayatı ve biyografisi

Erdoğan Toprak kimdir? Erdoğan Toprak 10 Aralık 1959 yılında Adana'da dünyaya gelen siyasetçi ve iş adamı Erdoğan Toprak'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Erdoğan Toprak mesleği nedir? İşte Erdoğan Toprak hayatı ve biyografisi...

Erdoğan Toprak kimdir?

Erdoğan Toprak 10 Aralık 1959 yılında Adana'nın Zeytinli köyünde dünyaya gelmiştir. Erdoğan Toprak Türk iş adamı ve siyasetçidir.

Erdoğan Toprak'ın babasının adı Hasan, annesinin adı ise Gazel'dir.

Erdoğan Toprak TBMM XX., XXI., XXIV., XXV., XXVI. ve XXVII. Dönem İstanbul Milletvekilidir.

25 Aralık 2010 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Ağustos 2015 tarihinde Toprak'a Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından koalisyon hükümeti'nde bakanlık teklifi yapıldıysa da Erdoğan Toprak bu teklifi reddetti.

Erdoğan Toprak  1983 yılında serbest ticaret işine başlamadan önce Anadolu Üniversitesi Sosyal bilimler bölümünden mezun oldu. Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) üyeliği yaptı ve Beşiktaş genç İş Adamları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası üyeliği de yaptı.

Bahçelievler Spor Kulübü 3. Dönem Başkanlığı, Bakırköyspor Kulübü As Başkanlığı, Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı ile Devlet Bakanlığı yaptı.

Erdoğan Toprak evli ve üç çocuk babasıdır. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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