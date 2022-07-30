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Erdoğan 'Osmanlı torunlarıyla' görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Abdulhamid'in torunu Abdülkerim Osmanoğlu ile Osmanoğlu'nun oğlu Orhan Osmanoğlu ve kızı Nurhan Osmanoğlu'yla görüştü.

5 Saat Önce
2022-07-30 08:10:44
Erdoğan 'Osmanlı torunlarıyla' görüştü

Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmenin duyurusu sosyal medyadan yapıldı.

Harun Abdülkerim Osmanoğlu, paylaşımında “Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan beyefendi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel ağırlamaları ve sohbeti için kendilerine teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Orhan Osmanoğlu ise “Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la dün buluştuk. Görüşme talebimizle ilgili detayları sizlerle paylaşacağız inşallah” diye yazdı. .

YORUMLAR (1)

ahsen

ak partiden kurtulmak için padişahlık tercih edilebilir en azından adalet yoksa da merhamet başlar

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