Erdoğan'ın millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında 'Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Kararı millete seslenişte halkıma duyuracağım' dedi. Kurban bayramı tatilini kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar da millete sesleniş ne zaman hangi gün gibi soruları sormaya başladı. Peki Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Kurbana bayramı tatili ne zaman belli olacak?

Erdoğan'ın millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Kararı millete seslenişte halkıma duyuracağım" dedi. Kurban bayramı tatilini kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar da millete sesleniş ne zaman hangi gün gibi soruları sormaya başladı. Peki Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Kurbana bayramı tatili ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Kurban bayramı tatilini kaç gün olacağına ilişkin de açıkalmalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım." dedi. Peki millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman ulusa seslenecek? Millete sesleniş konuşması ne zaman saat kaçta?

Erdoğan'ın millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman?

Cumhrubaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği kurban bayramı tatilini kaç gün olacağını millete sesleniş konuşmasında açıklayacağını belirtti. Vatandaşlar da millete sesleniş konuşması Temmuz 2021'de ne zaman gibi soruları sormaya başladı. Erdoğan'ın Cumartesi akşamı yani 10 Temmuz 2021'de millete seslenmesi bekleniyor. Millete sesleniş konuşması başta TRT olmak üzere bir çok televizyondan yayınlanacak. Millete sesleniş (ulusa sesleniş) ile kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı netlik kazanacak.

Kurban bayramında kaç gün tatil yapılacak?

Kurban bayramı tatilinin 11 güne olma olasılığı var. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor. Kurban bayramı arefesi ise 19 temmuz pazartesi günü. Yani 16 Temmuz cuma günü de tatil kabul edilip Kurban bayramı 11 güne çıkartılabilir. Ancak bayram tatilinin bu kadar uzun olması üretimi aksatacağı için bazı kesimler tatilin 11 gün olmasına karşı. 20 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı, 19 Temmuz Pazartesi gününün de eklenmesiyle 9 gün tatil olması bekleniyor.

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