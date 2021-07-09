Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ne zaman hangi gün? Diyarbakır'da cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili de önemli açıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında kurban bayramı tatilini millete sesleniş konuşmasında açıklayacağını belirtti. Vatandaşlar da millete sesleniş konuşması ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatili için millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman hangi gün yapılacak?

Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ne zaman hangi gün? Diyarbakır'da cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan Kurban Bayramı tatili ile ilgili de önemli açıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında kurban bayramı tatilini millete sesleniş konuşmasında açıklayacağını belirtti. Vatandaşlar da millete sesleniş konuşması ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatili için millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman hangi gün yapılacak?

Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ne zaman hangi gün?

Cumhrubaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği kurban bayramı tatilini kaç gün olacağını millete sesleniş konuşmasında açıklayacağını belirtti. Vatandaşlar da millete sesleniş konuşması Temmuz 2021'de ne zaman gibi soruları sormaya başladı. Erdoğan'ın Cumartesi akşamı yani 10 Temmuz 2021'de millete seslenmesi bekleniyor. Millete sesleniş konuşması başta TRT olmak üzere bir çok televizyondan yayınlanacak. Millete sesleniş (ulusa sesleniş) ile kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı netlik kazanacak.

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

Kurban bayramı önemi

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

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