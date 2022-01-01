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'Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum' diyen Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim
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TIMETURK / GENEL / 'Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum' diyen Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim

'Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum' diyen Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim

Sosyal medya hesabından sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımlar yapan şarkıcı Tuğba Ekinci, Armağan Çağlayan'ın programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 'Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum' diyen Ekinci AK Parti'ye hiç oy vermediğini söyledi.

1 Saat Önce
2022-01-01 16:08:25
'Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum' diyen Tuğba Ekinci: AK Parti'ye hiç oy vermedim

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Gör Beni programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Ekinci, AK Parti'yle ilgili de konuştu.

"AK PARTİ'YE HİÇ OY VERMEDİM"

Armağan Çağlayan'ın sorusu üzerine siyasetle ilgili görüşlerinden bahseden Ekinci, "AK Parti'ye hiç oy vermedim. Fakat Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu seviyorum. Her insanda bunu seviyorum. İnsanlar bunu anlamadı. Ben AK Parti'nin düşünce şeklinde hizmet edebilecek karakterde değilim. Çünkü kontrol edilemez bir yanım vardır. Fazla akıl hoşuma gitmez" dedi.

ERDOĞAN'IN KARARINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Gaziantep'te bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısından güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ve olay tüm ülkede infiale yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın bu sözlerine karşı çıkan Ekinci ise 4 gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz. Fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli zeki Cumhurbaşkanım" demişti.

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Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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