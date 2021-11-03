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TIMETURK / GENEL / Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Yeni müjde ne? Yeni bir doğal gaz rezervi mi bulundu?

Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Yeni müjde ne? Yeni bir doğal gaz rezervi mi bulundu?

Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Yeni bir doğal gaz rezervi mi bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin iktidarının 19. yılı vesilesiyle bir video mesaj yayınladı. Erdoğan açıklamasında 'Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.' dedi. Erdoğan'ın açıklaması üzerine yeni müjdenin ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki yeni müjde ne zaman açıklanacak?

1 Saat Önce
2021-11-03 18:32:04
Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Yeni müjde ne? Yeni bir doğal gaz rezervi mi bulundu?

Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Yeni bir doğal gaz rezervi mi bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin iktidarının 19. yılı vesilesiyle bir video mesaj yayınladı. Erdoğan açıklamasında "Karadeniz'de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." dedi. Erdoğan'ın açıklaması üzerine yeni müjdenin ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki yeni müjde ne zaman açıklanacak?

AK Parti'nin iktidarının 19. yılı vesilesiyle açıkalamalarda bulundu. Gündeme dair önemli açıklamalar da yapan erdoğan yeni enerji alanına yaptığı açıklamada ""Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır." sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması vatandaşları heyecanlandırdı.

Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Yeni müjde ne?

Hastane olmayan il bulunmadığını, her yeri şehir hastaneleriyle donattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bunlardan daha güzel hizmet olur mu? Corona virüs süresi içinde eğer bu hastanelerimiz olmasaydı halimiz ne olurdu? Corona virüs salgınının olduğu sürede bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık. Aynı şey enerjide. Şu anda enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Hele hele Karadeniz'de doğal gaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, buralardan doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim. Ama biraz sabır. Oradan o doğal gazı çıkardığımız anda sadece inşallah devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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