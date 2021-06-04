Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Karadeniz'de ne kadar doğalgaz bulundu?

Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Filyos Limanı açılışında yeni bir müjde açıklayacağız dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kişi müjdenin ne olduğunu araştırmaya başladı. Bloomberg'in geçtiği son habere göre Türkiye Karadeniz'de Amasra-1 kuyusunda yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti. Peki Amasra-1 kuyusu nerede? Peki Türkiye Karadeniz'de ne kadar doğalgaz bulundu?

Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Filyos Limanı açılışında yeni bir müjde açıklayacağız dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kişi müjdenin ne olduğunu araştırmaya başladı. Bloomberg'in geçtiği son habere göre Türkiye Karadeniz'de Amasra-1 kuyusunda yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti. Peki Amasra-1 kuyusu nerede? Peki Türkiye Karadeniz'de ne kadar doğalgaz bulundu Türkiye'nin keşfettiği yeni doğalgaz rezervinin değeri ne kadar?

Erdoğan'ın açıkladığı müjde ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filyos Limanı açılışında yeni bir müjde açıklayacağız dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kişi müjdenin ne olduğunu araştırmaya başladı. Bloomberg'in geçtiği son habere göre Türkiye Karadeniz'de Amasra-1 kuyusunda yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti. Peki Amasra-1 kuyusu nerede? Peki Türkiye Karadeniz'de ne kadar doğalgaz bulundu? Türkiye'nin keşfettiği yeni doğalgaz rezervinin değeri ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlarken Türkiye'nin gaz ve petrol arama çalışamlarına da değindi. Erdoğan tüm Türkiye'yi sevindirecek bir açıklama yaptı. Açıklamada "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" dedi.

Türkiye Karadeniz'de doğalgaz mı buldu?

Bloomberg'in iddiasına göre Türkiye Karadeniz'de yeni bir doğalfgaz rezervi keşfetti. Rezervin Amasra-1 kuyusu ile keşfedildiği iddia edildi. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan yeni arama kuyusu Amasra-1 kuyusundan elde edilen ilk verilerin bölgede önemli miktarda gaz bulunduğunu gösterdiğini aktardı.

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji keşfine ilişkin olarak açıklamasına saatler kala sosyal medya platformu Twitter'dan heyecan yaratan video paylaştı. Kum saati ile paylaşım yapan Bakan Dönmez, açıklama saati olarak 18:00'ı işaret etti. Videoda açıkta bulunan Fatih Sondaj Gemisi görülüyor. Videoda bir mühendisin geçmesinin ardından "Gözümüz ufukta..." ibaresi dikkatleri çekiyor. Bakan Dönmez dün de Fatih Sondaj Gemisi'nin gece çekilmiş videosunu "Bir adım daha..." yazarak paylaşmıştı.

Müjde saat 15.00'te açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.00'te müjdeyi açıklaması bekleniyor.

Fatih Sondaj Gemisi Amasra-1 kuyusunda

Türkiye'nin sondaj gemilerinden biri olan Fatih Sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışması yaptığı biliniyordu.

Amasra-1 kuyusu nerede?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: "Fatih gemisi Filyos Limanı'nda bir sonraki çalışma için hazırlıklarını yapıyor. Bir sonraki çalışma mevcut sahanın biraz kuzeyinde, ‘Kuzey Sakarya Gaz Sahası' olarak adlandırdığımız bir bölgede olacak. Adını da inşallah ‘Amasra-1' kuyusu olarak isimlendireceğiz, nisan ayında orada ilk sondajını yapacak, bu da yine keşif amaçlı sondajımız olacak. Bugüne kadar yapılan sismik çalışmalarda ilk defa gireceğimiz bir alan, dolayısıyla orada da tahmin ediyorum 2 veya 3 aylık bir çalışma neticesinde belki yeni bir keşif duyurabiliriz. Tüm beklentimiz, temennimiz o. Sismik çalışlalar bitti, potansiyeli yüksek olan bu bölgede nisan ayında ilk keşif amaçlı sondajımıza başlayacağız.”

Türkali-2 kuyusu nerede?

Türkiye'ye Karadeniz'de ilk müjdeyi veren sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusundaki çalışmalarını tamamlamasının ardından Türkali-2'de sondaj çalışmalarına başladı. Çalışamların ardından Kanuni sondaj gemisi ilk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Türkali-2 kuyusundan gelcek muhtemel iyi haberler herkesi sevince boğabilir. Vatandaşlar da Türkali-2 kuyusu nerede? sorusunu sormaya başladı. Türkali-2 kuyusu Sakarya Gaz sahası içinde yer alıyor. Türkali-2 kuyusu Zonguldak açıklarında yer alıyor. Türkali-2 kuyusu Tuna-1 kuyusunun batısında bulunuyor. Türkali-2 Sakarya Gaz sahası havzası içinde bulunur.

Gemilerimizin son görev yerleri

Şu anda aktif olarak işlemlerine devam eden sondaj gemilerinde son durum şu şekilde;

Kanuni Sondaj gemisi

* Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini, Kanuni Sondaj Gemisi yapıyor.

* Kanuni 5 Mayıs Filyos Limanı'ndan demir aldı.

* İlk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

* Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların tamamlama işlerini de kanuni yapacak.

Fatih Sondaj gemisi

* Çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ediyor.

* Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

* Son kuyu derinliğine ulaştı.

* Formasyon değerlendirme testleri devam ediyor.

* Fatih'in keşfettiği gaz sahasında 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.

Sondaj çalışmaları

* Yavuz Sondaj Gemisi'nin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları devam ediyor.

* Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de çalışmalara başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.