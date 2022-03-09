2007 yılından itibaren üst düzey görüşmelerde bulunmayan Türkiye ve İsrail, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'ya gelmesiyle yeniden görüşmelere başladı. Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüşmesinde hangi konular konuşuldu? İsrail-Türkiye görüşmesinde ne konuşuldu? İşte detaylar...

Uluslararası arena farklı saflarda bulunan iki ülke 2007 yılından beri üst düzey görüşme gerçekleştirmiyordu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'ya gelmesiyle yeniden görüşmelere başlandı. Peki taraflar yaptıkları görüşmede hangi detayları konuştular. İşte detaylar...

İki lider görüşme sonrası basın mensuplarının demeçlerde bulundular. Konuşmada iki ülkenin enerji alanında açıklamalarda bulunması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda sahip olduğu ve aslında Doğu Akdeniz'de özellikle de Yunanistan'la gerilim yaşanmasına yol açan sismik araştırma ve sondaj gemilerine değinerek "Bu çalışmaları işbirliğimizle birlikte hayata geçirebiliriz" dedi.

Erdoğan, üst düzey diplomatik temasların ardından, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in İsrail'e ziyaret gerçekleştireceği söyledi."Daha önce başlatılmış olan enerji konusundaki işbirliğini yeniden hayata geçirmek için bu bir fırsattır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde satır başları;

"Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum."

"İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır"



"İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim."

"Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim."

''Enerji ve enerji güvenliğinde iş birliğine hazır olduğumu ifade ettim. Türkiye böylesi projeleri hayata geçirebilecek tecrübeye sahiptir.'' .