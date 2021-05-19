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  • Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi yakalandı! Yakalanan FETÖ'cü kim? Hangi FETÖ'cü yakalandı?

Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi yakalandı! Yakalanan FETÖ'cü kim? Hangi FETÖ'cü yakalandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi’nde gençler ile söyleşi yaptı. FETÖ ile mücadele kapsamına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde verdi. Erdoğan 'FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde.' dedi. Peki Hangi FETÖ'cü yakalandı? Yakalanan FETÖ'cü kim? Erdoğan yakalanan FETÖ mensubu terörist ile ilgili 'Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.' dedi. Müjdeli haberi alan vatandaşlar da Hangi FETÖ'cü yakalandı? Yakalanan FETÖ'cü terörist kim? diye araştırmaya başladı.

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Google News - Timeturk
19.05.2021 20:48:31
Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi yakalandı! Yakalanan FETÖ'cü kim? Hangi FETÖ'cü yakalandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençler ile söyleşi yaptı. FETÖ ile mücadele kapsamına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde verdi. Erdoğan "FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde." dedi. Peki Hangi FETÖ'cü yakalandı? Yakalanan FETÖ'cü kim? Erdoğan yakalanan FETÖ mensubu terörist ile ilgili "Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." dedi. Müjdeli haberi alan vatandaşlar da Hangi FETÖ'cü yakalandı? Yakalanan FETÖ'cü terörist kim? diye araştırmaya başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoüğan gençlerle bir araya geldi ve gençlerin sorularını içtenlikle yanıtladı. Erdoğan terörle mücadele konusunda da bilgiler verdi. FETÖ ile mücadele kapsamında da Erdoğan flaş bir açıklamada bulundu. Erdoğan FETÖ'niün önemli ismini yakalandığını açıkladı. Peki Hangi FETÖ'cü yakalandı? Yakalanan FETÖ'cü kim?

Hangi FETÖ'cü yakalandı? 

Erdoğan, "Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Kandil'i de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." şeklinde konuştu.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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