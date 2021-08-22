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TIMETURK / GENEL / Erdoğan duyurdu: MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

Erdoğan duyurdu: MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

17 Dakika Önce
2021-08-22 13:20:32
Erdoğan duyurdu: MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2021-08-22 13.20.55

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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