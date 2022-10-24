Erdoğan Diyarbakır mitingine kaç kişi katıldı? 23 Ekim AK Parti Diyarbakır mitingine kaç kişi geldi? İstasyon Meydanı kaç kişilik? Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yaptı. Diyarbakırlılara müjde üstüne müjde verene Erdoğan Diyarbakır Cezaevinin Müze olacağını açıkladı. Erdoğan'ı izlemeye gelenler ise meydanı doldurdu. Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi vardı. Vatandaşlar da 23 Ekim Diyarbakır Erdoğan mitingine kaç bin kişi katıldı soruna yanıt aramaya başladı.

cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Ekim'de Diyarbakır'da vatadandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan meydanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslendi. Yaklaşık olarak 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yapmak için Diyarbakır'da olan Erdoğan'a ilgi oldukça fazlaydı. Toplu açılış töreninde halka seslenen Erdoğan "Diyarbakır etrafında bağlar var, Altılı masa size buradan mesaj var, sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz, Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan Diyarbakır mitingine kaç kişi katıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyabakır'da toplu açılış törenine katıldı ve vatandaşlara seslendi. Malatya'dan özel uçakla Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti. Erdoğan'ın burada on binlerce kişi karşıladı.

23 Ekim AK Parti Diyarbakır mitingine kaç kişi geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da halka seslendi. Erdoğan "Burada 70 binin üzerinde bir katılım var. Biliyorsunuz; bugün buraya müjdeyle geliyorum. Adalet Bakanlığımız, cezaevini tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiştir. Bakanlığımız cezaevinin restorasyonu için gereken projeleri hazırladı. İçinde müzeden kütüpphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pekçok bölümün yer alacağı bu eserin şimdiden Diyarbakır'a hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, sanat gösterşi alanları ile artık bu acının yaygınlaştığı cezaevi ortadan kalkıyor. Bu tablodan rahatsız olanlar da var. Diyarbakır'ın bu birlik ve beraberlik görüntüsü karşısında kahroluyorlar." dedi.

İstasyon Meydanı hakkında

İstasyon Meydanı Diyarbakır'da miting, konser etkinliklerin yapıldığı alanların başaında gelir. İstasyon meydanı on binlerce kişilik bir alandır. .