DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Karamollaoğlu: Erbakan hocamız kesinlikle CHP ile birlikte olurdu
Kadın girişimcinin büyük başarısı! Markalaştırdığı koli bandını 25 ülkeye satıyor
Erdoğan Desteci kimdir? İkiyüz Evler Muhtarı Erdoğan Destici neden tutuklandı?
Dev gemi, Çanakkale Boğazı'nda karaya oturdu
Yargıtay eşini öldüren kocaya uygulanan 'haksız tahrik' indirimini yetersiz buldu
Şeker hastaları ne yememeli?
İrlandalı Vekil'den ilginç çıkış! 'Afganistan’ı Taş Devri'ne geri döndürmek için bombaladılar. Şimdi yardım etmiyorlar'
Erdoğan tavsiye etti! ''Her akşam bu karışımı yer yatarım''
İçel İdman Yurdu - Orduspor AŞ maçı canlı yayınlanacak mı? CANLI
Nevşehir Belediyespor - Hendekspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Fethiyespor - Karaköprü Belediyespor maçını canlı izle! CANLI
İstanbul N Kolay maratonunu kim kazandı? İstanbul maratonu ödülü ne kadar? 1. olana kaç TL veriliyor?
27 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Maraton nedeniyle İstanbul'da 27 Mart Pazar günü İETT bedava mı?
'Bu kadar kısa sürede Boğaz'a ulaşması imkansız nasıl geldiği araştırılmalı'
Canan Karatay 'Dünyanın en sağlıklı yemeği'ni açıkladı

TIMETURK / GENEL / Erdoğan Desteci kimdir? İkiyüz Evler Muhtarı Erdoğan Destici neden tutuklandı?

Erdoğan Desteci kimdir? İkiyüz Evler Muhtarı Erdoğan Destici neden tutuklandı?

Erdoğan Desteci kimdir? İkiyüz Evler Muhtarı Erdoğan Destici neden tutuklandı? Uyuşturucu ile mücadele konusunda çözümlerini öne sunan Samsun'un Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin aracından 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Desteci ile birlikte 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Dakika Önce
2022-03-27 13:17:43
Erdoğan Desteci kimdir? İkiyüz Evler Muhtarı Erdoğan Destici neden tutuklandı?

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında internet televizyonuna çıkarak çözüm önerileri sunan muhtar Erdoğan Desteci 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Erdoğan Desteci'nin aracında 33 bin uyuşrucu hap bulundu.

Erdoğan Desteci kimdir?

Samsun ilinin Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Erdoğan Desteci'nin, 2020'de konuk olduğu bir internet televizyon programında, uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ve mahallede uyguladığı projeleri anlattığı görüntüler ortaya çıktı. Programda Desteci, "Uyuşturucuya bağımlı olan kardeşlerimize, bir bölgemiz 20 yıldır mekan olmuştur. Bir kuşağı kaybettik. Burası, insandan değerli mi? Tek ricam; kentsel dönüşüm yapmayacaksak, burayı bir an önce spor ve peyzaj alanları yapalım. Bir kuşağı daha kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

İkiyüz Evler Muhtarı Erdoğan Desteci neden tutuklandı?

Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Desteci'nin içinde bulunduğu otomobildeki şüpheliler, 24 Mart akşam saatlerinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Otomobili takibe alan ekipler, kısa sürede içinde 4 şüpheliyi yakaladı. Polisin araçtaki aramasında bagajın içinde yeşil reçete ile satılan 33 bin hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdoğan Desteci, yanındaki M.R., E.Ç. ve A.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

İkiyüz Evler Muhtarı kim olacak?

Öte yandan Erdoğan Desteci'nin yerine kaymakamlık tarafından birinci azanın yeni muhtar olarak görevlendirilmesi bekleniyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş