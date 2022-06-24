Erdoğan’dan Ustaosmanoğlu için gazetelere taziye ilanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün hayatını kaybeden İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için gazetelere taziye ilanı verdi.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Ustaosmanoğlu için “Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini içeren bir başsağlığı mesajı yayımlayan Erdoğan, bugün çeşitli gazetelere yarım sayfa ölçüsünde taziye ilanı verdi.

"DÜNYAMIZIN KANDİLLERİ ARASINDAKİ SEÇKİN YERİNİ ALAN MAHMUT USTAOSMANOĞLU"

İlanda “Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı” imzasıyla, şu ifadeler yer aldı:

“Hayatını ilme, eğitime, ibadete, irşada adayan; kalpleri yumuşatan, gönülleri zenginleştiren, zihinleri aydınlatan sohbet ve hizmetleriyle manevi dünyamızın kandilleri arasındaki seçkin yerini alan Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakka yürümüştür.

Öğle vakti Fatih Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından ebedi aleme uğurlayacağımız Mahmut Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, İsmailağa camiasına, tüm sevenlerine başsağlığı temenni ediyorum. Kabri nur, mekanı cennet, makamı ali, hatırası daim olsun.”